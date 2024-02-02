Сам пожар произошел 31 октября прошлого года. Признаков поджога в квартире обнаружено не было, однако спустя несколько дней злоумышленника сдала его знакомая. Пожар случился в квартире в

Сам пожар произошел 31 октября прошлого года. Признаков поджога в квартире обнаружено не было, однако спустя несколько дней злоумышленника сдала его знакомая. Пожар случился в квартире в доме №29 на улице Горького. Как сообщили в МЧС, из дома было эвакуировано 40 человек. Огонь тушили 19 спасателей с помощью 5 единиц техники. К счастью, никто не