25-летний местный житель обвиняется в краже, которая произошла в одном из муромских торговых центров, рассказали в УМВД. Осенью прошлого года похититель заметил павильон, в котором

25-летний местный житель обвиняется в краже, которая произошла в одном из муромских торговых центров, рассказали в УМВД. Осенью прошлого года похититель заметил павильон, в котором проводился ремонт. Торговая точка располагалась удаленно, что тоже учел обвиняемый. Он воспользовался отсутствием внимания со стороны работников, выбил дверь и украл из помещения мелкую бытовую технику, общей стоимостью 15 тысяч