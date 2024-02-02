Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

В порыве ревности 21-летняя девушка зарезала своего парня в Юрьев-Польском. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Дело было в октябре 2023 года. Трое молодых людей (две девушки и парень) распивали алкоголь дома у обвиняемой. На почве ревности та поругалась со своим молодым человеком и вонзила ему нож.После этого фигурантка и её знакомая хотели вызвать скорую, но было слишком поздно – мужчина скончался. Медицинские работники позвонили полицейским, обвиняемую заключили под стражу. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.