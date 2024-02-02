Правоохранители задержали 24-летнего жителя Судогды.

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Судогды. Молодого человека обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл ночью на улицах райцентра. Правоохранители установили, что фигурант и его приятель были пьяны, остановили «Опель» и попросили водителя иномарки подвезти их до кафе. Автовладелец согласился.По дороге между обвиняемым и хозяином «Опеля» произошла ссора, и водитель оказался на улице. Подозреваемый сел за руль иномарки и уехал.Полицейские нашли машину в целости и сохранности и вернули владельцу. Обвиняемого задержали, и на допросе он во всём признался.В настоящий момент в отношении парня возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.