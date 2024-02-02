В Вязниках перед судом предстанет житель Краснодара.

В Вязниках перед судом предстанет житель Краснодара. Мужчину обвиняют в приготовлении к краже, совершённом группой лиц, из нефтепровода, в особо крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданин вступил в сговор с целью хищения дизельного топлива из трубы, проходящей по территории Вязниковского района. Подельники сняли производственное помещение, где разместили необходимое оборудование и металлическую ёмкость для хранения будущей добычи. Сообщники уже сделали врезку в нефтепродуктопровод и начали прокладывать подземный канал, когда их незаконные действия были пресечены.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Краснодара передано в суд.