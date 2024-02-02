В Вязниковском районе «нефтяные преступники» пытались украсть дизельное топливо на сумму более 1...

В Вязниковском районе «нефтяные преступники» пытались украсть дизельное топливо на сумму более 1 миллиона рублейВ отношении жителя Краснодара заместителем Вязниковского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый договорился с неизвестным лицом о краже дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода, проходящего по территории Вязниковского районаПреступники арендовали производственное помещение на территории Октябрьской прядильно-крутильной фабрики, куда поместили заранее подготовленные оборудование и металлическую цилиндрическую емкость, предназначенную для сбора и хранения дизельного топлива.Однако действия злоумышленников были пресечены. Они прокладывали под землей канал к производственному помещению, в котором была размещена цилиндрическая емкость для топлива."Таким образом, преступниками созданы условия для хищения дизельного топлива в количестве не менее 24,62 тонны (вместимость ёмкости) на сумму свыше 1, 1 млн рублей", - добавили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.Фото: freepik.com