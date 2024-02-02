В январе 2024 года в 33-м регионе родились 709 детей.

В январе 2024 года в 33-м регионе родились 709 детей. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Сотрудники Областного перинатального центра помогли появиться на свет 289 малышам, среди которых оказались 143 мальчика и 146 девочек. Отмечается, что сразу в 5 семьях родились двойни, а одна молодая владимирская мама испытала тройную радость.«50% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стали 29% младенцев, «третьими» и «последующими» - 21% детей», - отмечает пресс-служба регионального правительства и желает всем мамам и малышам здоровья.