Как сообщили в Следкоме, в убийстве сожителя обвиняется 21-летняя жительница Юрьев-Польского. Преступление произошло в октябре прошлого года. Установлено, что обвиняемая, ее парень и общая

Как сообщили в Следкоме, в убийстве сожителя обвиняется 21-летняя жительница Юрьев-Польского. Преступление произошло в октябре прошлого года. Установлено, что обвиняемая, ее парень и общая знакомая выпивали дома у фигурантки. На почве ревности у пары возник конфликт, тогда девушка ударила возлюбленного ножом. Как сообщает источник “Шестого канала”, драма развернулась из-за измены. Дело в том, что в