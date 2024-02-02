Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега. Для проведения оперативной и...

Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега.Для проведения оперативной и качественной уборки улично-дорожной сети г. Владимира от снега администрация города просит автовладельцев с 20:00 сегодняшнего дня, 2 февраля, и до 07:00 3 февраля убрать автомобили со следующих улиц, чтобы они не мешали работе коммунальной спецтехники:Ул. Вокзальная;Парковка Ж/Д вокзала;Ул. Усти-на-Лабе;Ул. В. Дуброва (дублер), дорога к школе №32;Ул. Мира;Октябрьский проспект;ДТЮ;Дорога от ВЛВЗ до ул. Студеная Гора и обратно;Ул. Дзержинского;Проспект Ленина (тротуар);Остановочные пункты, переходы:Ул. Мира, от ул. Горького до проспекта Строителей;Октябрьский проспект (парковка у прокуратуры).Фото: Elias Null on Unsplash