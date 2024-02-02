Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега.
Для проведения оперативной и...
Владимирцев просят убрать автомобили с улиц для уборки снега.
Для проведения оперативной и качественной уборки улично-дорожной сети г. Владимира от снега администрация города просит автовладельцев с 20:00 сегодняшнего дня, 2 февраля, и до 07:00 3 февраля убрать автомобили со следующих улиц, чтобы они не мешали работе коммунальной спецтехники:
Ул. Вокзальная;
Парковка Ж/Д вокзала;
Ул. Усти-на-Лабе;
Ул. В. Дуброва (дублер), дорога к школе №32;
Ул. Мира;
Октябрьский проспект;
ДТЮ;
Дорога от ВЛВЗ до ул. Студеная Гора и обратно;
Ул. Дзержинского;
Проспект Ленина (тротуар);
Остановочные пункты, переходы:
Ул. Мира, от ул. Горького до проспекта Строителей;
Октябрьский проспект (парковка у прокуратуры).
Фото: Elias Null on Unsplash