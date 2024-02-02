Владимирец по фамилии Владимиров проведет в исправительной колонии 1 год 8 месяцев за то, что оскорбил заместителя прокурора в здании прокуратуры «непристойными выражениями», а потом ударил

Владимирец по фамилии Владимиров проведет в исправительной колонии 1 год 8 месяцев за то, что оскорбил заместителя прокурора в здании прокуратуры «непристойными выражениями», а потом ударил локтем полицейского, который пытался вывести бунтовщика на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. 22 ноября 2022 года Владимиров пришел в прокуратуру. Зачем, не сообщается. Будучи пьяным, мужчина