Владимирская область получит финансовую поддержку от Фонда развития территорий в размере 16,4 млн рублей.

Как было рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, дополнительные средства из федерального бюджета будут выделены на финансирование программы капитального ремонта. Финансовая поддержка будет предоставлена владельцам помещений в многоквартирных домах, чтобы покрыть недостающую сумму для проведения ремонта конструктивных элементов зданий.Распределение средств будет осуществляться следующим образом: не более 95 процентов из областного бюджета и не менее 5 процентов из муниципального бюджета. Кроме того, обязательным условием является наличие на счету многоквартирного дома, претендующего на получение средств, не менее 5 процентов от общих затрат, определенных проектной документацией. При этом уровень сбора взносов на капитальный ремонт в данном доме составляет не менее 95 процентов.