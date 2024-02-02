Владимирские спасатели передали кадетам Стародворской школы 20 комплектов новой зимней формы.

Владимирские спасатели передали кадетам Стародворской школы 20 комплектов новой зимней формы. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Старшеклассники образовательного учреждения увлекаются спасательной деятельностью, и подаренные тёплые куртки и берцы пригодятся им на занятиях.Отмечается, что во время вручения формы сотрудники МЧС ответили на вопросы ребят о поступлении в вузы ведомства. Кроме того, кадеты продемонстрировали гостям свои навыки и поведали об участии в движении «Школа безопасности».