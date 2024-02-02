Власти Владимирской области получили право совсем запретить наливайки. Накануне Госдума приняла...

Власти Владимирской области получили право совсем запретить "наливайки".Накануне Госдума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", сообщает https://tass.ru."После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Напомним, что в мае 2020 года владимирские парламентарии одобрили запрет на «наливайки» в жилых домах.Тогда приняли решение пока ограничить работы этих так называемых точек общественного питания в жилых многоквартирных домах площадью более 50 метров. Те, у кого менее 50 метров - им запрещается работать, если более 50 метров - можно работать.Фото: BENCE BOROS on Unsplash