Речь идет о бывшей начальнице отдела организации, занимающейся закупками комплектующих и материалов для производства железнодорожного транспортного оборудования. Женщину подозревают в

Речь идет о бывшей начальнице отдела организации, занимающейся закупками комплектующих и материалов для производства железнодорожного транспортного оборудования. Женщину подозревают в получении подкупа более 1,1 млн рублей. Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, в период с марта 2021 по апрель 2022 года руководитель отдела неоднократно получала от представителя фирмы-контрагента денежные вознаграждения. Суммы поступали ей