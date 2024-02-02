«ЭнерготсбыТ Плюс» объяснил причину повышенной стоимости.

Во Владимире в январских квитках за отопление плата выросла более чем на 20%. «ЭнерготсбыТ Плюс» объяснил причину повышенной стоимости.Напомним, что с октября практически все горожане перешли на оплату тепла по общедомовым счётчикам. По словам коммунальщиков, январь оказался на 5,5 градусов холоднее, чем декабрь. Теплоноситель сильно израсходован, дополнительные 20% владимирцы заплатили именно за него.Как сообщается во владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», для тех, у кого сумма за прошлым месяца выросла в сравнении с декабрём на 25% и больше, предоставляется рассрочка. Правда, проценты там выше, чем ключевая ставка в Центробанке.