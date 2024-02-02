На регион надвигается непогода.

Во Владимирской области идёт подготовка к возможному отключению света. На регион надвигается непогода.Так, из-за приближающихся снегопадов и ледяных дождей, которые пообещали нам синоптики, аварийные бригады сейчас на низком старте. «Владимирэнерго» сообщил, что к оперативному реагированию готовы 495 человек и 180 единиц техники. В непредвиденном случае у филиала есть резервные источники электроснабжения. Общая их мощность – 7,2 МВт.В регионе также начал работу оперативный штаб. Там сотрудники МЧС сообщают о всей ситуации органам исполнительной власти. Идёт мониторинг гидрометеорологической обстановки.По вопросам нарушения электроснабжения можно обратиться по телефону: 8-800-220-02-20.