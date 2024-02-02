Во Владимирской области охотник вместо лося застрелил в лесу юношу, который искал...

Во Владимирской области охотник вместо лося застрелил в лесу юношу, который искал "закладку".Вязниковским судом установлено, что в начале февраля 2022 года ночью подсудимый охотился на лосей. В это время там же два молодых человека искали "закладку" с запрещенным веществом. Увидев в тепловизоре два тепловых пятна, имеющих по его убеждению подсудимого визуальное сходство с лосями, он выстрелом из карабина попал в голову одного из молодых людей, который скончался на месте, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.При назначении наказания судом учтено наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, внесение добровольного пожертвования в фонд СВО, оказание помощи родственникам. Но в то же время суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия и боевых припасов. Кроме того, судом приняты во внимание положительные сведения о личности подсудимого.В итоге, он приговорен к лишению свободы на срок 1 год, с заменой наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 1 год с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.В пользу потерпевшей стороны взыскано 800 000 рублей за моральный вред.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: Sebastian Pociecha on Unsplash