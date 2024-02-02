Во Владимирской области погодой будет командовать уходящий циклон. В субботу, 3 января, регион 33...

Во Владимирской области погодой будет командовать уходящий циклон.В субботу, 3 января, регион 33 окажется под влиянием тыловой части уходящего циклона.Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт кратковременный снег, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха до -1…-6°. Ветер западный 5-10 м/с.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 736 мм рт. ст., что по-прежнему ниже нормы.Фото: Clever Visuals on Unsplash