Во Владимирской области возбуждено уголовное дело об обустройстве артезианских скважин без...
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело об обустройстве артезианских скважин без оборудования водоочистки.
Установлено, что между администрацией города Лакинска Собинского района и ООО «Стройтехкомплекс» 13 апреля 2020 заключен контракт на сумму 11,1 млн рублей на строительство двух водозаборных скважин для обеспечения питьевой водой более 4, 4 тыс жителей города. Условия контракта исполнены сторонами в полном объёме.
При этом, работники органа местного самоуправления и МУП «Водоканал», зная о ненадлежащем качестве воды в водоносном горизонте, мер по включению в договор на строительство артезианских скважин оборудования по очистке воды не приняли, отметили в надзорном ведомстве.
В результате преступных действий нарушены права граждан на получение качественной коммунальной услуги, неправомерно израсходованы бюджетные денежные средства в размере 11,1 млн рублей, цели реализации мероприятий программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» не достигнуты, сделала выводы прокуратура.
При этом, построенные скважины не эксплуатируются, и после вмешательства прокуратуры региона потребители получают воду из других скважин.
Кроме того, МУП «Водоканал» причинён ущерб на сумму 1,3 млн рублей, связанный с произведённым по требованию органов прокуратуры и Роспотребнадзора перерасчёта платы за холодное водоснабжение, а также уплатой штрафных санкций.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Фото: Sanibell BV on Unsplash