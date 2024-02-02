Во Владимирской области возбуждено уголовное дело об обустройстве артезианских скважин без...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело об обустройстве артезианских скважин без оборудования водоочистки.Установлено, что между администрацией города Лакинска Собинского района и ООО «Стройтехкомплекс» 13 апреля 2020 заключен контракт на сумму 11,1 млн рублей на строительство двух водозаборных скважин для обеспечения питьевой водой более 4, 4 тыс жителей города. Условия контракта исполнены сторонами в полном объёме.При этом, работники органа местного самоуправления и МУП «Водоканал», зная о ненадлежащем качестве воды в водоносном горизонте, мер по включению в договор на строительство артезианских скважин оборудования по очистке воды не приняли, отметили в надзорном ведомстве.В результате преступных действий нарушены права граждан на получение качественной коммунальной услуги, неправомерно израсходованы бюджетные денежные средства в размере 11,1 млн рублей, цели реализации мероприятий программы «Чистая вода» национального проекта «Экология» не достигнуты, сделала выводы прокуратура.При этом, построенные скважины не эксплуатируются, и после вмешательства прокуратуры региона потребители получают воду из других скважин.Кроме того, МУП «Водоканал» причинён ущерб на сумму 1,3 млн рублей, связанный с произведённым по требованию органов прокуратуры и Роспотребнадзора перерасчёта платы за холодное водоснабжение, а также уплатой штрафных санкций.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».Фото: Sanibell BV on Unsplash