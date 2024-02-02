Во Владимирской области за 2023 год выявлено более 200 самовольных подключений к...

Во Владимирской области за 2023 год выявлено более 200 самовольных подключений к электросетямЖители региона не хотят платить за электричество. За прошлый год одна из крупных энергосбытовых компаний области выявила на своей территории свыше двухсот самовольных подключений. Больше всего - в Александровском и Петушинском районах.И только одно - в Гороховецком. Граждане настойчивы, и часто повторно пытаются привязаться к сетям, от которых их отрезали. Тех, кто "оступился" в первый раз ждёт административное наказание в виде штрафа - от 10-ти до 15-ти тысяч рублей.При повторном самовольном подключении ставки растут и заплатить придётся уже от 15-ти до 30-ти тысяч. Поставщик электроэнергии напоминает, что это может быть опасно для жизни - нередко кустарные присоединения к сети приводят к короткому замыканию или возгоранию.