Во Владимирской области женщина получила более миллиона рублей за незаконные действия. По...

Во Владимирской области женщина получила более миллиона рублей за незаконные действия.По предварительным данным, в период с марта 2021 года по апрель 2022 года бывший начальник отдела коммерческой организации, занимающейся закупками комплектующих и материалов для производства транспортного оборудования, находясь на территории Владимирской области, неоднократно получала от представителя фирмы-контрагента деньги. На общую сумму 1, 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Взамен она обеспечивала закупку материалов именно у данного поставщика. А также предоставляла ему коммерческую информацию о других потенциальных контрагентах компании и предлагаемой ими стоимости товаров и услуг, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В региональном управлении СК возбуждено уголовное дело по статье "Получение коммерческого подкупа за незаконные действия в особо крупном размере".Фото: https://www.pxfuel.com/