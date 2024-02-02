Во Владимирском госуниверситете презентовали проект Сурдо-первая-помощь Студентов с нарушениями...

Во Владимирском госуниверситете презентовали проект "Сурдо-первая-помощь"Студентов с нарушениями слуха учат, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.Это проект Центра подготовки спасателей. Он реализуется совместно с владимирским отделением Всероссийского общества глухих при поддержке министерства внутренней политики региона.Во Владимирской области живет более двух тысяч глухих людей. В опорном вузе региона обучается 146 таких студентов. Благодаря новому проекту, в трудной ситуации глухие и слабослышащие люди смогут помогать себе и близким до приезда врачей.Алевтина Климова, руководитель центра подготовки спасателей:- Обучение оказания первой помощи - это одно из наших основных направлений. Мы уже более 10 лет успешно этим занимаемся, и пришла мысль о том, что люди с нарушением слуха оказываются просто беспомощными в ситуациях, когда надо оказать первую помощь.Мария Ловягина, переводчик русского жестового языка:- Очень мало информации у нас для глухих адаптировано в этом плане. Сейчас вот хорошо, что есть видеоролики, которые сделали в рамках этого проекта. Они помогают глухим и слабослышащим получить информацию, которой нет ни где.