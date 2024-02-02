Всё, что известно к 11 вечера 1 февраля – граната страйкбольная, сообщил источник «Шестого канала». Информация о найденном подозрительном предмете появилась в одном из местных пабликов. На

Всё, что известно к 11 вечера 1 февраля – граната страйкбольная, сообщил источник «Шестого канала». Информация о найденном подозрительном предмете появилась в одном из местных пабликов. На фото граната лежит прямо на поручне двери общественного транспорта. Как уточняется в подписи к посту – произошло всё на Проспекте Ленина, у дома №30. Там обычно останавливается троллейбус