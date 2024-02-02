Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Мужчину обвиняют в поджоге квартиры в Гороховце. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в октябре прошлого года на улице Горького. Прибывшие на место спасатели потушили пожар и эвакуировали десятки жильцов МКД. На тот момент сведений о поджоге не имелось, однако позже в прокуратуру обратилась женщина с информацией о возможной причастности её знакомого – жителя Вязниковского района.Правоохранители организовали проверку и выяснили, что обвиняемый поссорился с женой и решил таким образом ей отомстить. Он поджёг синтетический диван в квартире и покинул жильё. Причинённый ущерб составил более 700 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.