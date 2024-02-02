Выставка, посвященная иконописи и лаковой миниатюре, открылась во владимирских Палатах. Мстёра...

Выставка, посвященная иконописи и лаковой миниатюре, открылась во владимирских Палатах."Мстёра многоликая". Почти 400 экспонатов и 60 имён из посёлка Мстера Вязниковского района, которые в разное время прославляли этот художественный промысел.На открытии выставки с приветственным словом выступили генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, министр культуры региона Ольга Дёмина, мэр Владимира Дмитрий Наумов. А главными героями церемонии стали сами художники, которые бережно хранят традиции уникального промысла. Некоторые - целыми семьями. Например, это панно выполнено династией Молодкиных- отцом и тремя братьями. На нём - Владимиро-Суздальское княжество 13 века - в период своего расцвета.Даниил Молодкин, художник:- Листочек сусального золота. Они его растирают, и получается золотая краска. Если я был маленьким, они были для меня волшебники. И я думал - я вырасту и хочу такое волшебство делать.Екатерина Проничева, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это и выставка - наш поклон человеческому труду, который создает красоту, опираясь на многовековую историю нашей Родины. Слова благодарности моим коллегам, которые умеют мечтать и делать подобные проекты.