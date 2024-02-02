Об этом объявили сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.

Зам прокурора Владимирской области Евгений Ортиков проведёт личный приём участников СВО. Об этом объявили сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.Встреча состоится 9 февраля в 15:00. Прийти к прокурору можно как самим бойцам, так и семьям военнослужащих. Адрес: Владимир, Октябрьский проспект, 9. Также есть возможность провести видеозвонок с прокурором, если вы живёте в отдалённых районах.Вся информация и предварительная запись по телефону: 8 (4922) 32-39-43 или 8 (4922) 32-71-25.