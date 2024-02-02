Жительница города Юрьев-Польский из-за ревности убила своего сожителя ударом ножа В следственном...

Жительница города Юрьев-Польский из-за ревности убила своего сожителя ударом ножаВ следственном управлении по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы города Юрьев-Польский. Она обвиняется в убийстве своего сожителя.Установлено, что в октябре 2023 года обвиняемая находилась по месту жительства в городе Юрьев-Польский со своим сожителем и знакомой, где они распивали спиртное. У нее на почве ревности произошел конфликт с сожителем, в ходе чего девушка нанесла ему удар ножом.Заметив кровь, фигурантка вместе со знакомой вызвали скорую помощь, но до ее приезда молодой человек от полученного ранения скончался. Прибывшие медицинские работники сообщили о случившемся в правоохранительные органы.В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены вещественные доказательства, проведен комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com