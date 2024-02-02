Перед судом предстанет 33-летняя жительница Вязников.

Перед судом предстанет 33-летняя жительница Вязников. Женщину обвиняют в краже более 9 тыс. рублей с чужого банковского счёта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что в декабре дама нашла на улице банковскую карту и стала использовать её для оплаты товаров в местных магазинах.Отмечается, что на допросе женщина признала свою вину. В настоящий момент уголовное дело в отношении жительницы Вязников передано в суд.