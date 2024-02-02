Правоохранители задержали 25-летнего жителя Владимира.

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Владимира. Молодого человека обвиняют в краже велосипеда стоимостью 20 тыс. рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в январе 2024 года. Двухколёсный транспорт пропал из подъезда дома по улице Гвардейской регионального центра. Подозреваемый в краже попал в объективы камер наблюдения, и вскоре его задержали.На допросе ранее судимый парень во всём признался и сообщил, что успел продать велосипед.В настоящий момент в отношении жителя Владимира возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.