В ближайший понедельник, 5 февраля, жильцам дома 46-а по улице Чайковского во Владимире остановят подачу газа.

В ближайший понедельник, 5 февраля, жильцам дома 46-а по улице Чайковского во Владимире остановят подачу газа. Об этом рассказала администрации региональной столицы.Известно, что грядущее отключение связано с работами по замене трёх ИФС на надземном газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.