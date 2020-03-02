Академия медиаиндустрии открывает новый весенний набор слушателей. Старт первых курсов запланирован уже на 10 марта.

"Академия медиаиндустрии" открывает новый весенний набор слушателей. Старт первых курсов запланирован уже на 10 марта.Срок обучения по программам повышения квалификации от 3 дней до 9 месяцев, профессиональная переподготовка — от 9 месяцев до 2 лет.Академия набирает слушателей по следующим направлениям: "Мастерство ведущего эфира", "Журналистика", "Звукорежиссура", "Продюсерская деятельность на телевидении", "Режиссура мультимедиа-программ", "Телеоператорство", "Телережиссура", "Драматургия". Можно подобрать удобный для себя формат обучения в заочной или очной форме, с отрывом и без отрыва от работы.Старт ближайших курсов по профессиональной переподготовке (заочное обучение): ведущие эфира теле- и радиовещания — с 13 апреля, звукорежиссер теле- и радиовещания 1 — с 11 мая.В марте также начинаются курсы повышения квалификации по программам: монтаж в Adobe Premiere Pro (12 недель), графика в Adobe Illustrator (9 недель), основы звукорежиссуры (2 недели), мастерство телеоператора (2 недели), мастерство телерадиожурналиста (2 недели), мастерство корреспондента и редактора (1 неделя), медиадизайн (1 неделя), VR и AR в СМИ (3 дня), конвергентная журналистика (3 дня), медиапространство в цифровых трансформациях (3 дня)."Академия медиаиндустрии" — институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания единственное в отрасли государственное образовательное учреждение. Программы обучения охватывают все направления деятельности теле- и радиокомпаний.