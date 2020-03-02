Актер Александр Петров, исполнивший главную роль в фильме Лёд 2, рассказал, какой эпизод картины растрогал его больше всего. В Instagram артист рассказал, что много раз пересматривал момент, где его коллега Мария Аронова исполняет песню Озеро надежды.

Актер Александр Петров, исполнивший главную роль в фильме "Лёд 2", рассказал, какой эпизод картины растрогал его больше всего. В Instagram артист рассказал, что много раз пересматривал момент, где его коллега Мария Аронова исполняет песню "Озеро надежды"."Пересматривал именно этот фрагмент фильма очень много раз! – написал Петров. – Конечно, на большом экране он выглядит ещё мощнее".В комментариях поклонники артиста признались, что не только этот эпизод, но и весь фильм заставили их плакать."До мурашек этот момент. Слезы льются рекой в эти минуты", – отметила одна из подписчиц."Весь кинотеатр залила слезами", – поделилась другая поклонница актера."Я весь фильм прорыдала. Вышла опухшая из зала. Это как встреча с психологом, только лучше. Спасибо", – призналась автор еще одного комментария.Фильм Жоры Крыжовникова "Лёд 2", снятый при участии телеканала "Россия 1", вышла в прокат 14 февраля. 29 февраля сообщалось, что за предыдущие выходные картина стала лидером по посещаемости в российском прокате. Такие данные предоставил трекер киноаудитории "Кинозритель".