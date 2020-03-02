Опубликованы еженедельные рейтинги теннисистов. Андрей Рублев сохранил за собой пятое место в чемпионской гонке ATP, а Даниил Медведев опустился на 15-ю строчку.

Опубликованы еженедельные рейтинги теннисистов. Андрей Рублев сохранил за собой пятое место в чемпионской гонке ATP, а Даниил Медведев опустился на 15-ю строчку.Как и на прошлой неделе Андрей Рублев занимает пятое место. Даниил Медведев опустился с десятой позиции на 15-ю, а Карен Хачанов поднялся на девять ступенек вверх и занимает 24-е место. На 98-й позиции Роман Сафиуллин.Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович, далее расположились Доминик Тим (Австрия), Гаэль Монфис (Франция), Рафаэль Надаль (Испания), Андрей Рублев (Россия), Кристиан Гарин (Чили), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Роджер Федерер (Швейцария), Феликс Оже-Альясем (Канада).