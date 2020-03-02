02.03.2020

2020-03-02 08:40:02

Автомобиль такси сбил насмерть двоих человек во Владимире

Два человека погибли под колесами автомобиля во Владимире. ДТП произошло около 7 часов утра около Химзавода.

Люди перебегали дорогу в неустановленном месте, когда их сбил автомобиль такси. Они погибли на месте происшествия. Информация уточняется.