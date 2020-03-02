В Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжается слушание дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной против Международного Олимпийского комитета. Спортсменки не согласились с дисквалификацией.

В Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжается слушание дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной против Международного Олимпийского комитета. Спортсменки не согласились с дисквалификацией.Дело в CAS довольно неожиданно приняло почти скандальный оборот: адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний заявил, что представленные чиновниками МОК подписи на всех документах от бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой. А это – ключевые доказательства по делу. Подделка, якобы, обнаружена специалистами из Великобритании и России.Адвокат сообщил членам Арбитража, что большинство предъявленных к россиянкам обвинений были сняты на досудебной стадии, сообщает ТАСС. В этой связи наши биатлонистки в случае выигрыша дела будут требовать компенсацию понесенных издержек в десятикратном размере.