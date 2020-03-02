В Петрозаводске во время масленичных народных гуляний попытались испечь блин диаметром более двух метров. Для этого использовали самую большую скалку в стране, передает ГТРК Карелия.

В Петрозаводске во время масленичных народных гуляний попытались испечь блин диаметром более двух метров. Для этого использовали самую большую скалку в стране, передает ГТРК "Карелия".1 марта на центральной площади города провели конкурс "Ай, да блин!". В рамках мероприятия шеф-повар Антон Калинин со своими помощниками попытались испечь блин диаметром 2020 миллиметров, чтобы установить новый рекорд для Книги рекордов России. Однако эксперт организации не смогла засчитать обе попытки, из-за того, что гигантский блин порвался.Несмотря на это, Петрозаводск все же смог попасть в Книгу рекордов - для того, чтобы приготовить огромный блин изготовили самую большую в России скалку. Ее ширина — 2 метра 40 сантиметров, вместе с ручками — 3 метра 9 сантиметров, а диаметр основания - 17 сантиметров. Эти параметры были зафиксированы экспертом Анной Коненко.В финале перед гостями праздника выступила музыкальная группа "Балаган Лимитед", после чего собравшиеся сожгли чучело Масленицы.