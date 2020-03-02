В ЮФУ организовали дистанционное обучение для студентов из Китая. В университете учится более 300 китайских студентов и аспирантов, 92 из них уехали на каникулы домой. Сегодня они должны были возобновить учебу.

В ЮФУ организовали дистанционное обучение для студентов из Китая. В университете учится более 300 китайских студентов и аспирантов, 92 из них уехали на каникулы домой. Сегодня они должны были возобновить учебу.Однако, информирует ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу вуза, из-за коронавируса студенты не могут вернутся из Поднебесной. Поэтому преподаватели организовали работу с ними дистанционно, по индивидуальному плану, и без ущерба для образовательного цикла.Отметим, что Донской государственный технический университет также намерен обучать дистанционно студентов из Китая. В ДГТУ учится 186 китайцев, чуть меньше половины из них во время вспышки коронавируса находились на родине.