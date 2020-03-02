Банк России предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже правительству акций Сбербанка, а также срок передачи прав требований к ВЭБ.РФ и Сбербанку с 1 июня на 1 декабря, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Банк России предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет доходов от сделки по продаже правительству акций Сбербанка, а также срок передачи прав требований к "ВЭБ.РФ" и Сбербанку с 1 июня на 1 декабря, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.По законопроекту, ЦБ обязан перечислить деньги в бюджет до 1 июня. На мировых фондовых ранках царит паника, и ЦБ предлагает отложить срок до 1 декабря, чтобы получить больше возможностей для защиты интересов бюджета, отметила Юдаева, сообщает "Интерфакс".ЦБ и Минфин определили условия сделки по покупке правительством 50% + одной акции Сбербанка у ЦБ. Сделка пройдет в несколько этапов. Акции Сбербанка купят на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). Стоимость акций определят как шестимесячную среднюю цену акций Сбербанка на дату осуществления первого этапа сделки.В 2020 г. ЦБ направит в бюджет 500 млрд руб. от сделки (350 млрд руб. деньгами и 150 млрд руб. в виде субординированного кредита Сбербанку), в 2021 г. — 650 млрд руб. (300 млрд руб. деньгами и 350 млрд руб. в виде суборда "ВЭБ.РФ"), в 2022 г. — 400 млрд руб., в 2023 г. — оставшуюся часть дохода от продажи акций Сбербанка.В законопроекте отмечено, что перечисление денег в бюджет осуществляют до 1 июня соответствующего финансового года.Между тем аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Саватюгин отметил, что стоимость сделки по продаже пакета акций Сбербанка не зафиксирована, не указан срок первого транша."Там хитрая формула: средняя цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу, когда будет первый подписан договор купли-продажи. Мы не знаем, в каком месяце будет подписан первый договор купли-продажи", — подчеркнул Саватюгин.Учитывая скачки цен на мировых рынках, стоимость сделки может составить плюс-минус десятки миллиардов рублей, пояснил Саватюгин. К середине февраля стоимость составляла 2,67 трлн руб. Рынки падают, "эта цена может быть заметно ниже. Что будет дальше, мы не знаем", заключил Саватюгин.