Цены на нефть повышаются в понедельник, чему способствуют надежды на более значительное сокращение добычи ОПЕК, пишет Reuters.

Цены на нефть повышаются в понедельник, чему способствуют надежды на более значительное сокращение добычи ОПЕК, пишет Reuters.Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подскочила на 3,1% до $51,19 за баррель.Цена контрактов на WTI с поставкой в апреле на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2,6% до $45,94 за баррель.Цены на нефть обеих марок растут впервые после шести сессий снижения. Вспышка коронавируса COVID-19 вызвала опасения по поводу замедления мировой экономики, ударив по мировым рынкам.Ранее в ходе торгов давление на котировки нефти оказали данные из Китая, крупнейшего в мире потребителя энергии.Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI Caixin/Markit) в феврале упал до 40,3 пункта, достигнув самого низкого уровня с начала исследований в 2004 году.Между тем, несколько ключевых членов ОПЕК обдумывают дополнительное сокращение добычи во втором квартале на фоне опасений, что вспышка вируса приведет к снижению спроса на нефть. Предыдущее предложение предусматривало дополнительное сокращение добычи на 600 тысяч баррелей в сутки.Цены на нефть упали более чем на 20% с начала года, несмотря на то, что страны ОПЕК+ ограничивают добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК и ее союзники во главе с Россией, как ожидается, проведут встречу в Вене 5-6 марта.По оценкам S&P Global Platts, даже при сокращении добычи ОПЕК на 600 тысяч баррелей в сутки слабость цен на нефть может сохраняться до апреля.