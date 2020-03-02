ГК Детский мир, крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров, объявила финансовые результаты за 2019 год: чистая прибыль по МСФО выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом до 6,542 миллиарда рублей.

ГК "Детский мир", крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров, объявила финансовые результаты за 2019 год: чистая прибыль по МСФО выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом до 6,542 миллиарда рублей.Выручка выросла на 16,1% и составила 128,764 миллиарда рублей.Как пояснил Владимир Чирахов, генеральный директор ПАО "Детский мир", в 2019 году компания укрепила свое лидерство на рынке детских товаров в России и Казахстане, успешно вышла на рынок Белоруссии.Компания показала очень большой рост сопоставимых продаж среди российских публичных ритейлеров и удержали высокую рентабельность EBITDA.В 2019 году количество открытых магазинов превысило 100, заработала курьерская доставка онлайн-заказов из магазина и полнофункционального мобильного приложения.В ушедшем году компания провела вторичное публичное размещение акций (SPO), выплатила по дивидендам всю чистую прибыль компании по РСБУ за соответствующие периоды в размере 7,0 миллиардов рублей."Мы будем рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — отметил гендиректор компании.В 2020 году компания намерена открывать новые магазины "Детский мир, а в среднесрочной перспективе открыть не менее 300 магазинов с доходностью не менее 40% внутренней нормой доходности, расширять присутствие в небольших городах и поселках, увеличивать доставку онлайн-заказов.