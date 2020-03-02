Поклонников олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой расстроила новость о том, что она решила завершить спортивную карьеру. В Судьбе человека спортсменка рассказала о травме, которую перенесла летом на гастролях, и операции, после которой у нее в спине 2 импланта и пластина на шести шурупах.

Поклонников прославленной фигуристки – олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой расстроила новость о том, что она решила завершить спортивную карьеру.В "Судьбе человека" спортсменка рассказала о травме, которую перенесла летом, на гастролях в Турции.Тогда фигуристке–одиночнице пришлось встать в пару и учиться новым элементам. Почувствовав боли в спине, Аделина поначалу не придала им значения.Осенью на разминке, когда фигуристка готовилась к показательным выступлениям, Сотниковой показалось, что у нее что-то вылетело, но она продолжала выступать. Когда же спортсменка выполнила то, что обещала, то пошла на операцию.Аделина признается, что психологически было очень тяжело принять решение уйти из профессионального спорта, и она рвется на лед. Но сейчас, признается Сотникова, у нее нет необходимой мышечной массы, и она чувствует слабость в теле.Директор фигуристки Мария Шашина рассказала, что у Аделины в позвоночнике два импланта, соединенные пластиной на шести титановых шурупах.При этом не исключено, что через некоторое время Сотникова все-таки сможет выйти на лед, чтобы порадовать поклонников блистательными выступлениями, но уже точно не на профессиональной арене."Хочется, чтобы я осталась в памяти победителем: победителем по жизни, в спорте. Я не готова падать ниже первого места", — признается Аделина.Ради кого одерживала она свои победы? Как вспоминает свое триумфальное выступление на Олимпиаде в Сочи, и действительно ли за неделю до ее начала Сотникову решили не включать в состав команды?Как складывались ее отношения с другой звездой сочинской Олимпиады – фигуристкой Юлией Липницкой? И что пообещала Аделина Владимиру Путину, когда ей было 12 лет?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" об этом и не только откровенно рассказывает олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.