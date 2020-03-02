Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал последним, кто намекнул на действия в области денежно-кредитной политики, стремясь смягчить потенциальные экономические последствия от вспышки китайского коронавируса, передает CNBC.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал последним, кто намекнул на действия в области денежно-кредитной политики, стремясь смягчить потенциальные экономические последствия от вспышки китайского коронавируса, передает CNBC."Мы сохраняем бдительность и будем внимательно следить за всеми поступающими данными. Наше дальнейшее руководство будет определять нашу денежно-кредитную политику", — заявил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в своей речи в Лондоне."В любом случае совет управляющих готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее цели", — отметил он.Это заявление было сделано после серии комментариев руководителей центральных банков по всему миру, в которых указывалось, что возможен скоординированный глобальный монетарный ответ на эпидемию коронавируса.Фондовые рынки в основных экономиках переживали худшую неделю после финансового кризиса, поскольку опасения по поводу глобальной рецессии усилились из-за быстрого распространения вируса за пределами Китая.Пекин уже снизил свои базовые ставки, стремясь выдержать последствия вспышки коронавируса: Народный банк Китая снизил основную ставку по кредитам на один год с 4,15% до 4,05%, а пятилетнюю ставку — с 4,8% до 4,75%.Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступил с заявлением в пятницу, в котором он повторил, что "основы экономики США остаются сильными", коронавирус создает "развивающиеся риски для экономической активности" страны."Мы будем использовать наши инструменты и будем действовать соответствующим образом для поддержки экономики", — добавил Пауэлл.Рынок в настоящее время прогнозирует снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов (0,5%) на мартовском совещании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и снижение на 100 базисных пунктов (1%) к концу 2020 года.Текущий диапазон от 1,5% до 1,75% сохраняется с конца 2019 года после трех последовательных сокращений в течение прошлого года.В понедельник глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк "будет стремиться стабилизировать рынки и предлагать достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов".Уходящий управляющий Банка Англии Марк Карни заявил ранее, что Великобритания должна подготовиться к снижению экономического роста, предупредив, что цепочки поставок "становятся немного напряженными".