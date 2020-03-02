Ранее занимавший пост министра спорта России Павел Колобков получил должность заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти в компании Газпром нефть, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение компании.

Ранее занимавший пост министра спорта России Павел Колобков получил должность заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти в компании "Газпром нефть", передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение компании.В сообщении отмечается, что совет директоров нефтяной компании избрал Павла Колобкова членом правления и принял решение назначить экс-чиновника замгендиректора по работе с федеральными органами власти.В "Газпром нефти" добавили, что Павел Колобков в качестве нового заместителя генерального директора и члена правления компании будет заниматься координацией взаимодействия энергокомпании с российскими министерствами и ведомствами.