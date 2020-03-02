Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в аварии. 3 апреля генералу армии должно было исполниться 85 лет, сообщает РИА Новости. Руководитель аппарата Клуба ..

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в аварии. 3 апреля генералу армии должно было исполниться 85 лет, сообщает РИА Новости.Руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин рассказал, что Владимира Шуралева насмерть сбила машина. Авария произошла возле дома генерала.Напомним, Владимир Шуралев занимал пост замминистра обороны СССР с 1990 по 1991 год. В апреле 1992 года его отправили в запас, передает .