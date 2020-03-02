Перевалка российской нефти на экспорт в морских портах в феврале 2020 года выросла на 5,1% по сравнению с февралем 2018 года — до 10,53 млн тонн, согласно данным Транснефти.

Перевалка российской нефти на экспорт в морских портах в феврале 2020 года выросла на 5,1% по сравнению с февралем 2018 года — до 10,53 млн тонн, согласно данным "Транснефти.При этом, согласно предварительным данным, перевалка нефти в Новороссийске составила 1,82 млн тонн, в Усть-Луге (Ленинградская область) — 2,6 млн тонн, в Приморске (Ленинградская область) — 3,49 млн тонн, в Козьмино (Приморский край) — 2,62 млн тонн, сообщило RNS.Перевалка дизельного топлива в Приморске составила 1,69 млн тонн, в Новороссийске — 460 тыс. тонн.По трубопроводной системе "Транснефти" поставлено 302 тыс. тонн нефти для белорусских НПЗ в феврале. Ранее сообщалось о планах "Русснефти" и "Нефтисы" бизнесмена Михаила Гуцериева поставлять нефть в Белоруссию.Белорусские НПЗ перерабатывают до 2 миллионов тонн нефти в месяц.Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты.На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на европейских биржах.