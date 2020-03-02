Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет иностранных граждан.

Сотрудниками МО МВД России «Ковровский» в ходе проведения оперативных мероприятий выявлены очередные факты нарушений миграционного законодательства.Установлено, что в ноябре и декабре прошлого года 33-летняя ковровчанка направила в местный отдел по вопросам миграции 4 уведомления о прибытии граждан иностранного государства, указав место их проживания в своей квартире. Аналогичные уведомления направил 28-летний местный житель, указав в качестве места жительства 10 иностранцев свою квартиру. Однако, фактически помещения для проживания ковровчане не предоставляли.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).