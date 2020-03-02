Снижение продаж и продолжающееся падение акций оказались фатальными для генерального директора американской компании Harley-Davidson Мэтью Леватича, который подал в отставку в соответствии с заявлением, опубликованным компанией, передает издание Forbes.

Снижение продаж и продолжающееся падение акций оказались фатальными для генерального директора американской компании Harley-Davidson Мэтью Леватича, который подал в отставку в соответствии с заявлением, опубликованным компанией, передает издание Forbes.Леватич также освободит свое место в совете директоров, согласно информации многочисленных источников, включая The Wall Street Journal.Он проработал в компании 26 лет, а в 2015 году был назначен на должность генерального директора."Мне очень повезло, что я провел много лет в компании, которую почитают как Harley-Davidson", — сказал Леватич в заявлении.Член правления компании Йохен Цейц станет исполняющим обязанности президента и генерального директора, а компания в этой время займется поисками нового главы."Правление и Мэтт пришли к взаимному согласию, что сейчас настало время для нового руководства в Harley-Davidson", — сказал Цейц в подготовленном заявлении.Знаменитый американский бренд всемирно известного производителя мотоциклов продолжает испытывать проблемы на рынке, так как спрос на его люксовые мотоциклы снижается год от года.Аналитики посчитали, что виной этому стали несколько факторов, включая "старение" основной клиентской базы, снижение интереса со стороны молодых потребителей и усиление конкуренции со стороны других производителей, включая компанию Indian, которая была возрождена американским конгломератом Polaris в 2013 году.Окончательный уход Леватича из компании состоится в конце марта 2020 года.