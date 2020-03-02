В Кронштадте кадетские классы открыл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Уклон в обучении будет специфический - морской. Бастрыкин поздравил учеников новых классов, а это 60 мальчиков и девочек, которые хотят стать следователями.

В Кронштадте кадетские классы открыл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Уклон в обучении будет специфический — морской. Бастрыкин поздравил учеников новых классов, а это 60 мальчиков и девочек, которые хотят стать следователями.Школа следователей заработала на базе учебного заведения номер 425. Первые три класса в самом большом среднем образовательном учреждении на острове Котлин начали обучение. Глава СК на торжественной церемонии в минувшие выходные сообщил, что Следкому нужна профессиональная смена. Сейчас в ведомстве порядка 600 человек занимаются раскрытием преступлений на флоте.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на торжественную церемонию были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Руководитель Следственного комитета вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым вручили им медали к 75-летию Великой Победы.