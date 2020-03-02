Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что паника на рынках из-за быстрого распространения китайского коронавируса в мире является неуместной, а власти во всем мире делают все, чтобы сдержать его распространение, передает CNBC.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что паника на рынках из-за быстрого распространения китайского коронавируса в мире является неуместной, а власти во всем мире делают все, чтобы сдержать его распространение, передает CNBC.По словам Тедроса Адханома Гебреисуса, мировым рынкам нужно успокоиться и посмотреть на реальную картину происходящего. Глава ВОЗ заявил об этом во время панельной дискуссии на международном гуманитарном форуме в Эр-Рияде.На данный момент все должны вести себя рационально, в сложившейся ситуации "нужно разобраться с фактами", подчеркнул Гебреисус.Но общественное внимание должно быть сосредоточено на фактах, а не на страхе, подчеркнул Гебреисус."Нам нужно присматриваться к цифрам, мы должны присматриваться к фактам и делать правильные вещи, а не паниковать. Паника и страх — худшее (что может быть)", — отметил он.И все же быстрое распространение, если оно не будет должным образом сдержано, может привести мир к глобальной пандемии.Как подчеркнул чиновник, сдержать дальнейшее распространение заболевания можно, однако для этого остается все меньше возможностей. "Поэтому нам нужно готовиться к пандемии бок о бок", — заявил Гебреисус.По его словам, сдерживание работает, но распространение заболевания может изменить направление, тогда станет хуже, поэтому в ВОЗ готовятся к худшему.Комментарии главы ВОЗ прозвучали после того, как мировые рынки пережили худшую неделю с момента финансового кризиса 2008 года. Индекс Dow Jones упал на 3500 пунктов — более чем на 12%, это самая большая недельная потеря за всю историю и самое большое процентное падение за 12 лет.Возникший в Китае в конце декабря 2019 года коронавирус распространился более чем в 60 странах,, его жертвами стали по меньшей мере 2943 человека. Более 85 тысяч человек были заражены.