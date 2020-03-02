Испанский наставник клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после победы своей команды в финале Кубка английской лиги над Астон Виллой (2:1) поделился эмоциями. Стоит отметить, что сеньор Пеп взял 29-й титул в карьере и восьмой с момента прихода в МанСити.

Испанский наставник клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы своей команды в финале Кубка английской лиги над "Астон Виллой" (2:1) поделился эмоциями. Стоит отметить, что сеньор Пеп взял 29-й титул в карьере и восьмой с момента прихода в "МанСити"."Три раза подряд [выиграть турнир] – это потрясающе, — цитирует Гвардиолу BBC Sport. – Это невероятное постоянство. Это было потрясающе. Нам было непросто на первых минутах и в конце матча. У соперника было два явных момента в первые минуты, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме".Игра, по словам наставника "МанСити", получилась хорошей: "Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Так здорово. Мы выиграли много трофеев. С момента, как я приехал сюда, мы стараемся побеждать в каждой игре, выигрывать каждый турнир".До этого на счету Гвардиолы было 28 высших футбольных трофеев: 14 титулов с испанской "Барселоной", 7 высших наград – с немецкой "Баварией" и 7 – с "Манчестер Сити". Команда Хосепа стала второй в истории Кубка лиги, которая побеждала в турнире трижды подряд.